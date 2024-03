LIVE Sci di fondo | Sprint tl Lahti 2024 in DIRETTA | Monsorno | Ganz e Laurent al via tra le donne

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:17 Passate agli 800 metri, entrambe ben dietro rispetto a Mathilde Myhrvold (Norvegia). Tra poco i rilevamenti al traguardo. 9:15 Ed è partita Nicole. Tra pochissimo anche la volta di Caterina. 9:15 Tutte pronte in quel di! 9:13 Ultime fasi prima del via. Giornata, come si diceva, serena ma non troppo, visto che ci sono le nuvole. 9:10 Restano cinque ulteriori minuti all’inizio di una competizione che ha tutto per essere davvero importante. E con una domanda: Skistad-Sundling o altre? 9:07 Da tenere d’occhio, naturalmente, le big e la Coppa del Mondo, con Linn Svahn che inizia con il 4 e Jessie Diggins con il 14. La svedese è regina della, l’americana in ...