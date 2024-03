LIVE Sci di fondo | Sprint tl Lahti 2024 in DIRETTA | eliminate italiane e Diggins tra le donne Gli uomini di scena tra poco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:42 Saranno questa volta in 85 al via, primo di essi l’austriaco Benjamin Moser. 9:39 Adesso ci sarà la scelta delle batterie per quanto riguarda le, mentre glisi preparano ad andare in. 9:36 CLASSIFICA 1 Sundling (SWE) 2’56?84 2 Svahn (SWE) +1?57 3 Hagstroem (SWE) +2?22 4 Dahlqvist (SWE) +3?00 5 Skistad (NOR) +3?11 6 Niemela (FIN) +4?28 7 Lundgren (SWE) +4?39 8 Rydzek (GER) +4?99 9 Meier (SUI) +6?13 10 Joensuu (FIN) +6?30 40 Monsorno (ITA) +12?97 45 Ganz (ITA) +14?51 49 Laurent (ITA) +16?02 9:34 Terminata ufficialmente la qualificazione, in cui peraltro in quota USA si salva Rosie Brennan con il 30° tempo. 9:32 E infatti va fuori anche, fatto che non era del tutto preventivabile alla vigilia. 9:30 Al limite della ...