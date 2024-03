LIVE Sci di fondo | Sprint tl Lahti 2024 in DIRETTA | ancora Klaebo | 5° Pellegrino Skistad tra le donne

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:31 CLASSIFICAMASCHILE: 1. Johannes HoesflotNOR 2. Lucas Chanavat FRA 3. Valerio Grond SUI 4. Even Northug NOR5. FedericoITA 6. Joni Maki FIN19. Michael Hellweger ITA24. Riccardo Bernardi ITA 12:29la legge di Johannes Hoesflot! Il fuoriclasse norvegese dice 86 vittorie in Coppa del Mondo. L’unico capace di tenere testa al campione di Trondheim è stato un ottimo Lucas Chanavat, che più di così non poteva fare. Valerio Grond ha tirato fuori un finale mostruoso e si è avvantaggiato nella corsa al 3° posto, in cui era coinvolto anche, che ha chiuso 5° stampato anche da Northug. Amministra il norvegese, con il francese secondo. Terzo ...