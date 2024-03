LIVE Sci di fondo | Sprint tl Lahti 2024 in DIRETTA | al via le donne Pellegrino alle 12 | 27

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:00 Passano Coletta Rydzek e l’atleta di casa Jasmin Kahara. Ancora luckyloser Janatova e Joenssu. 11:55 Adesso il 3° quarto di finale: 8 RYDZEK Coletta GER 3:01.83 11 WEBER Anja SUI 3:04.20 14 MYHRVOLD Mathilde NOR 3:04.51 18 KAHARA Jasmin FIN 3:05.51 21 NISKANEN Kerttu FIN 3:06.26 22 SCHMIDT Sonjaa U23 YC CAN 3:06.67 11:53 Molto importante per Svahn aver raggiunto quantomeno le semifinali (con la svizzera Steiner), in questo modo è già sicura almeno di un piazzamento in top 10, e quindi è ufficiale: scenderà sotto il muro dei 200 punti di distacco da Jessie Diggins. 11:50 Ecco il 2° quarto di finale femminile: 2 SVAHN Linn SWE 2:58.41 Leader di specialità 12 KARLSSON Frida YC SWE 3:04.30 13 STEINER Desiree SUI 3:04.46 17 PARMAKOSKI Krista FIN 3:05.49 24 KERN Julia USA 3:06.90 28 KREHL Sofie GER ...