LIVE Sci di fondo | Sprint tl Lahti 2024 in DIRETTA | a breve al via le donne Pellegrino alle 12 | 27

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:50 Ecco il 2° quarto di finale femminile: 2 SVAHN Linn SWE 2:58.41 Leader di specialità 12 KARLSSON Frida YC SWE 3:04.30 13 STEINER Desiree SUI 3:04.46 17 PARMAKOSKI Krista FIN 3:05.49 24 KERN Julia USA 3:06.90 28 KREHL Sofie GER 3:07.43 11:48 Tutto facile per la campionessa olimpica e mondiale in carica Sundling, che accedesemifinali in coppia con Skistad. Difficilmente non le vedremo giocarsi il podio. Luckyloser per ora Joenssu e Janatova. 11:45 PARTITO IL 1° QUARTO DI FINALE FEMMINILE! 1 SUNDLING Jonna SWE 2:56.84 5 SKISTAD Kristine Stavaas NOR 2:59.95 10 JOENSUU Jasmi YC FIN 3:03.14 25 JANATOVA Katerina CZE 3:06.95 29 LYLYNPERA Katri FIN 3:07.60 30 BRENNAN Rosie USA 3:08.54 11:42 NEVACCIA A! Non sarà facile gestire lo sforzo odierno. Forse, ipotizziamo, ...