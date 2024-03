LIVE Sci alpino | SuperG Kvitfjell 2024 in DIRETTA | subito una caduta | c’é nebbia Rischio cancellazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM MASCHILE DI ASPEN ALLE 17.00 E ALLE 20.00 I PETTORALI DI PARTENZA 11.07 Si rialza Gauche. 11.06! Va molto lunga di linea la francese che si inclina e va a sbattere contro una porta. 11.06 Laè ancora presente dalla Tommy Moe in poi. 11.05 Partita Laura Gauche! 11.04 Tra un minuto partirà Laura Gauche. 11.03 Effettivamente il banco disi sta spostando molto velocemente. 11.01 Peter Gerdol ha comunicato che ladovrebbe essere solamente di passaggio. 11.00 È entrato un banco disulla parte centrale della pista. L’atleta francese è stata fermata due secondi prima del via. 11.00 ATTENZIONE! Viene fermata poco prima della partenza ...