LIVE Sci alpino | SuperG Kvitfjell 2024 in DIRETTA | si ricomincia | la nebbia dà una tregua!

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM MASCHILE DI ASPEN ALLE 17.00 E ALLE 20.00 I PETTORALI DI PARTENZA 11.52 Partita Michelle Gisin 11.51 Ultima posizione provvisoria per Robinson a 44 centesimi. La neozelandese si è fatta portare molto bassa alla Tommy Moe, producendo una velocità molto bassa 11.51 Dopo due settori Robinson ha 37 centesimi di ritardo. La neozelandese ha grattato molto sulla motocross. 11.50 Si riparte! 11.50 Pronta al cancelletto di partenza Robinson. 11.49 Queste le prossime atlete a partire: 4 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon 5 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon 6 VENIER Stephanie 1993 AUT Head 7 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head 8 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol 9 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic10 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol11 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon 12 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:25 ECCO LE BATTERIE DELLA Sprint TL Lahti 1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 2:36.21 Leader Coppa di specialità ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-9 Doppia stoccata di Chamberlain, si torna in parità. 9-7 Ancora aggressiva Criscio, brava a prendere ... (oasport)

Alle 11.00 il secondo super-g di Kvitfjell, condizioni toste sulla "Olympiabakken": 8 le azzurre in pista: Secondo super-g femminile di Kvitfjell che potrete seguire su NEVEITALIA, a partire dalle ore 11.00 con il servizio di LIVE timing FIS. Dopo le trenta, ecco le altre quattro azzurre al cancelletto: ...neveitalia

Diretta super-G Kvitfjell/ Streaming video tv: gara interrotta per nebbia, Macuga in testa (3 marzo 2024): Diretta super-G Kvitfjell streaming video Rai 2, oggi 3 marzo 2024: orario e risultato LIVE della gara in Norvegia per la Coppa del Mondo di sci femminile.ilsussidiario

Sci, Super G bis di Kvitfjell: diretta LIVE Coppa del Mondo femminile: La Coppa del mondo di sci femminile fa tappa sulla Olympiabakken di Kvitfjell per il secondo Super G di questo fine settimana norvegese: la Brignone e la Bassino a caccia di riscatto, la Gut per chiud ...sport.virgilio