LIVE Sci alpino | SuperG Kvitfjell 2024 in DIRETTA | partenza slittata per nebbia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI ASPEN ALLE 17.00 E ALLE 20.00 I PETTORALI DI PARTENZA 10.30 Buongiorno ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:18 Termina qui dunque la prima parte della nostra DIRETTA LIVE . L’appuntamento è per le ore 11:45, quando la gara ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:17 CLASSIFICA 1 Klaebo (NOR) 2’36?21 2 Chanavat (FRA) +2?28 3 Grond (SUI) +3?49 4 Jay (FRA) +4?88 5 Riebli (SUI) ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:02 Barp a fortissimo rischio eliminazione, è al momento 29° a 11?06. 10:02 Opaca la performance di Pellegrino , ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:42 Saranno questa volta in 85 al via, primo di essi l’austriaco Benjamin Moser. 9:39 Adesso ci sarà la scelta ... (oasport)