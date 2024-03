LIVE Sci alpino | SuperG Kvitfjell 2024 in DIRETTA | Federica Brignone raggio azzurro nella nebbia | ma c’é il pericolo beffa!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM MASCHILE DI ASPEN ALLE 17.00 E ALLE 20.00 I PETTORALI DI PARTENZA 12.26 Lanei tratti centrali è ancora molto fitta. 12.25 Dopo 15 atlete scese questa è la classifica provvisoria: 1ITA 1:37.30 2 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:37.91 +0.61 3 LIE Kajsa Vickhoff NOR 1:38.15 +0.85 4 MACUGA Lauren USA 1:38.20 +0.90 5 VENIER Stephanie AUT 1:38.56 +1.26 6 HUETTER Cornelia AUT 1:38.57 +1.27 7 RAEDLER Ariane AUT 1:38.63 +1.33 8 ROBINSON Alice NZL 1:38.64 +1.34 9 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:38.86 +1.56 10 WEIDLE Kira GER 1:38.88 +1.58 12.24 Sesi è esaltataestrema non si può dire lo stesso di Bassino, che ha chiuso la gara ...