LIVE Sci alpino | Slalom Aspen 2024 in DIRETTA | Feller non forza nella prima manche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI KVITFJELL DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 18.03 Iniziata la gara di Loic Meillard. 18.02 Primo posto per Kristoffersen con 48 centesimi di vantaggio su. 18.02 Dopo due settori il norvegese accende una luce verde di 33 centesimi. 18.01 Partito Henrik Kristoffersen. 18.01stoppa il cronometro in 53.94. Tracciatura molto regolare, senza particolari cambi di ritmo. 18.00 Partita la! Iniziata la gara di. 17.59 Tutto pronto all’inizio delladellodi. 17.58 Si prepara al cancelletto di partenza Manuel, ...