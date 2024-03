LIVE Sci alpino | Slalom Aspen 2024 in DIRETTA | alle 18 00 il via della prima manche | Vinatzer prova a stupire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI KVITFJELL D11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 17.30 Buonasera amici e amiche di OA Sport e bentornati allatestuale dellodi. 12.43 Buongiorno amici di OA Sport. E’ un inverno davvero tormentato dal maltempo per la Coppa del Mondo di sci. Adsta nevicando. Dunque gli organizzatori hanno già cambiato il programma:18.00, seconda21.00. Quindi tutto spostato avanti di un’ora. Per il momento… Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla...