LIVE Scherma | Coppa del Mondo sciabola femminile Atene in DIRETTA | le azzurre superano gli Stati Uniti e volano in semifinale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45-29 ITALIA INEEEEEEE! 44-29 Manca una stoccata! 43-29 REAZIONE IMPORTANTE DI CRISCIO! Bisogna chiudere senza paura. 41-29 Ancora segno Tartakowsky. 41-28 Tartakowsky sta prendendo il sopravvento. 41-26 Criscio risponde dopo un parziale di 0-3. 40-25 Doppia stoccata per Tartakowsky. 40-23 Criscio ha il compito di chiudere contro Tartakowsky! 40-23 Battiston in affondo! 39-23 Battiston risponde, bisogna chiudere! 38-23 Attenzione alla rimonta di Burke. 38-21 Doppia stoccata per Burke. 38-19 Battiston indemoniata! 36-19 Subito a segno Battiston. 35-19 Penultimo assalto con Battiston e Burke impegnate, arriva un cambio per le statunitensi. 35-19 CRISCIO SI DIFENDE ALLA GRANDE! 33-17 Bravissima Mormile a prendere l’inizativa! 32-17 Manteniamo 15 stoccate di margine. 31-16 Inizio ...