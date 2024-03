LIVE Scherma | Coppa del Mondo sciabola femminile Atene in DIRETTA | azzurre in finale per il bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:15 L’Italia sfiderà la Bulgaria nellaper il, un terzo posto sarebbe importantissimo, perchè consentirebbe di guadagnare punti importanti sugli Stati Uniti. 13:12 Nel frattempo gli Stati Uniti hanno perso contro la Spagna, per la compagine a stelle e strisce potrebbe arrivare un settimo o un ottavo posto, buone notizie per l’Italia. 40-45 Finisce qui, Italia inper il. 40-43 Attenzione allo strappo francese. 40-40 Importante trovare subito la parità! 39-40 Le transalpine vanno all’ultimo assalto in vantaggio di una stoccata. 37-37 Tutto da rifare, sofferenza immensa. 35-34 Le transalpine si rifanno immediatamente sotto. 35-32 GRANDISSIMO ASSALTO! Parziale di 6-3. 33-31 Piccolo strappo importante. 31-30 Doppia ...