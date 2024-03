LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | il plotone inizia ad avvicinarsi ai tre fuggitivi

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Il passaggio dei tre uomini in fuga a Montfort-L’Amaury: 95km 3?? < 2’45’’ < ???? Les 3 échappés à Montfort-L’Amaury ??? The breakaway:@aka muni@DieZiege3@mat burgaudeau#ParisNice pic.twitter.com/gRAaDMDgM8 — Paris-Nice (@ParisNice) March 3,14.57 Continua a ricucire il gruppo inseguitore, che lima altri 10”: 2’35” ora il ritardo. 14.54 Si avvicina sempre di più la Cote d’Herbeville, percorsi 74 chilometri. 14.51a scendere il margine dei. Lo svizzero Stefan Bissegger, il tedesco Jonas Rutsch (EF Education-Easypost) ed il francese Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) hanno ora 2’45” di vantaggio. 14.48 Il finale della giornata ditende verso l’alto, con una rampa di 600 metri. Favoriti dunque i velocisti ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto ORARI BATTERIE E Finali DI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA 8.57: Per il momento è ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2024 tra ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2024 tra ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Parigi-Nizza 2024 , con partenza ed arrivo a ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima frazione della Parigi-Nizza , con partenza e ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 Poco più di 25 chilometri e si torna a salire sulla Cote d’Herbeville. Sono 2600 metri al 5,1%, ma i primi 600 ... (oasport)

Parigi-Nizza LIVE! Prima tappa ricca di insidie, subito Roglic vs Evenepoel Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale: Segui Corsa in linea Uomini di Parigi-Nizza con la diretta LIVE di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Ciclismo.eurosport

LIVE Scherma, Coppa del Mondo sciabola Atene 2024 in DIRETTA: tappa determinante per l’Italia femminile verso le Olimpiadi: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La situazione nel ranking olimpico della sciabola Buongiorno e bentrovati alla diretta LIVE testuale della prova a squadre della sciabola femminile della tapp ...oasport

LIVE Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi in DIRETTA: si inizia con una frazione mossa: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Parigi-Nizza 2024, con partenza ed arrivo a Les Mureaux! Frazione mossa, che si apre ...oasport