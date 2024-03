LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 30 chilometri al traguardo | tra poco scattano i fuochi d’artificio

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Mancano 30al! Lidl-Trek compatta a fare l’andatura, con il danese Mads Pedersen che probabilmente è il favorito n.1 su un arrivo di questa tipologia. 16.07 Al debutto stagionalePrimoz Roglic, alla prima corsa con la nuova casacca della (BORA – hansgrohe) 16.05 Momento di tranquillità prima dei botti finali, strada che comunque non è mai veramente piatta da qui all’arrivo. Tra 15km ci sarà ilvolante di Montainville, che assegnerà secondi di abbuono che potrebbero far gola anche agli uomini di classifica, poi si affronterà per la seconda volta la Cote d’Herbeville, con scollinamento ai -12. 16.03 Davanti si vedono anche le maglie del Team UAE Emirates, dopo una giornata assai guardinga per la squadra ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Parigi-Nizza 2024 , con partenza ed arrivo a ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima frazione della Parigi-Nizza , con partenza e ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 Poco più di 25 chilometri e si torna a salire sulla Cote d’Herbeville. Sono 2600 metri al 5,1%, ma i primi 600 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Il passaggio dei tre uomini in fuga a Montfort-L’Amaury: 95km 3?? < 2’45’’ < ???? Les 3 échappés à ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 Ora è la Visma | Lease a Bike a fare l’andatura in gruppo. 15.19 Volatona per il GPM, se la porta a casa ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 36 chilometri al traguardo , gruppo compatto e ancora un paio di denti da affrontare. La Parigi-Nizza inizia ... (oasport)

Parigi-Nizza LIVE! Prima tappa ricca di insidie, subito Roglic vs Evenepoel Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale: Segui Corsa in linea Uomini di Parigi-Nizza con la diretta LIVE di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Ciclismo.eurosport

LIVE Scherma, Coppa del Mondo sciabola Atene 2024 in DIRETTA: tappa determinante per l’Italia femminile verso le Olimpiadi: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La situazione nel ranking olimpico della sciabola Buongiorno e bentrovati alla diretta LIVE testuale della prova a squadre della sciabola femminile della tapp ...oasport

LIVE Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi in DIRETTA: si inizia con una frazione mossa: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Parigi-Nizza 2024, con partenza ed arrivo a Les Mureaux! Frazione mossa, che si apre ...oasport