LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 10 km al traguardo | Turgis prova ad anticipare i favoriti

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.44 Posizione da cronometro per il transalpino, che sta producendo il massimo sforzo. Nel gruppo si mette a tirare la Cofidis, con il corridore designato per la volata che è Bryan Coquard. 16.43 Dietro si sono ricompattati, ma ancora nessuna squadra ha preso in mano seriamente la situazione erimane con 10? di margine. 16.42 9? di vantaggio per il transalpino della Total Energies, ottomila metri al. 16.42ha preso un centinaio di metri di vantaggio, il francese è partito benissimo in contropiede. 16.41 C’è un po’ di sparpagliamento in questo momento, attacchi continui e squadre poco orgate in gruppo per rispondere. 16.40 Da dietro allunga Anthony(TotalEnergies). 16.39 Anche Arnaud Demare ...