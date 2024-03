LIVE Napoli-Juventus | Calzona sorprende tutti Le ultime sulla formazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Segui con noi la direttadi: formazioni, cronaca, commento e pagelle del big match di Serie A. CALCIO– Benvenuti alla direttadi, big match della 27esima giornata di Serie A. Gli azzurri diospitano i bianconeri di Allegri allo stadio Maradona, fischio d’inizio ore 20:45. Segui con noi tutte le emozioni del match: formazioni ufficiali, cronaca, commento della partita e pagelle. Resta aggiornato in tempo reale grazie al nostrotestuale per non perderti nulla di questa affascinante sfida. Al termine del match troverai highlights, interviste e dichiarazioni dei protagonisti per un’analisi completa dell’incontro. Siamo pronti a startare, si prospetta ...

