LIVE Genoa-Inter Primavera 1-0 | si ricomincia con tre cambi per Chivu

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 3 marzo 2024) L’scende in campo ancora in trasferta dopo il pari nel derby del Centro Sportivo Vismara contro il Milan. Oggi l’avversaria sarà il, calcio d’inizio alle ore 13. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-0 51? Si fa fatica a trovare la pulizia nel gioco, il tempo non aiuta affatto. L’deve rimontare lo svantaggio momentaneo. 47? La pioggia è ancora più intensa, diventa difficile giocare in queste condizioni. 14.04 SI! 46? Entra Bovo al posto di Zanchetta, anche Owusu per Quieto e Alexiou per Stante. Primo tempo pessimo della squadra di Cristian ...