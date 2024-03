LIVE Genoa-Inter Primavera 0-0 | l’arbitro fischia il calcio d’inizio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 3 marzo 2024) L’scende in campo ancora in trasferta dopo il pari nel derby del Centro Sportivo Vismara contro il Milan. Oggi l’avversaria sarà ilalle ore 13. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 13.03 INIZIA LA PARTITA! 13 Le due squadre stanno entrando in campo a Genova. Tutto è pronto per il fischio delvalido per il. 12.54 Due giocatori dellanon saranno oggi presenti perché convocati da Simone Inzaghi: Ebenezer Akinsanmiro e Aleksandar Stankovic. 12.35 Inizia ...