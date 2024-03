LIVE Biathlon | Staffetta mista Oslo 2024 in DIRETTA | si parte tra 10?! Italia con ambizioni da podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA SINGLE MIXED RELAY DI14:33 Due i podi stagionali in Coppa del Mondo nel format per l’, a Östersund e a Lenzerheide. 14:31 Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. Questo lo schieramento azzurro per provare a riscattare la gara dei Mondiali di Nove Mesto. In quell’occasione un lancio finito male con Didier Bionaz precluse le chance di medaglia all’. Curiosa la scelta di mettere l’altoatesina al lancio e non Vittozzi, autentica ‘maestra’ di quella situazione di gara. 14:25 Tra circa 20? lo starter darà inizio alla4x6km di-Holmenkollen, gara conclusiva della tappa norvegese. Dopodiché, la Coppa del Mondo di ...