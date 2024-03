LIVE Biathlon | Single mixed relay Oslo 2024 in DIRETTA | l’Italia si affida a Comola e Bionaz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladella, in programma ad(Norvegia), sede della settima tappa di Coppa del Mondo di2023-. Si chiude il programma nella capitale norvegese con le staffette miste, e in quella non olimpicasia Samuelae Didier. Francia e Norvegia un gradino sopra tutte, ma poi per il podio la partita è aperta. I padroni di casa sino alla coppia inedita Juni Arnekleiv-Vetle Christiansen, mentre i transalpini rispondono con Lou Jeanmonnot-Emilien Jacquelin. A differenza dei recenti campionati ...