LIVE Biathlon | Single mixed relay Oslo 2024 in DIRETTA | la Norvegia batte in volata la Svezia! Italia 13ma

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA STAFFETTA MISTA DIDALLE 14.45 13.32 La nostratermina qui! Grazie mille per averci seguito, agli amici di OA Sport un saluto e un buon proseguimento di giornata! 13.31 Il programma disi chiuderà dalle 14.45 con la Staffetta Mista a quattro, quella del format olimpico. 13.30 Un finale meraviglioso consegna la vittoria alla. Coppiana rimandata, ancora troppi errori dopo una prima di parte di gara comunque positiva. 13.29 La top-10 delladi Oestersund:(1 +8) 38’46?6(0 +7) +0?1 Finlandia (0 +6) +31?3 Svizzera (2 +8) ...

