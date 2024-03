LIVE Atletica | Mondiali indoor 2024 in DIRETTA | quinto posto per Iapichino dopo due rotazioni! Attesa per Tecuceanu

Leggi tutta la notizia su oasport

21.07: Gran salto della statunitense Nichols che atterra a 6.83 e va al comando 21.06: Karalis supera 5.85 al primo tentativo 21.04: Sale Larissache atterra a 6.65, è quarta nonostante i 21 centimetri regalati in asse di battuta. Intanto sistema la questione qualificazione ai salti di finale 21.03:per Gardasevic che atterra a 6.56. Ora21.01: Kendricks supera 5.85 al primo tentativo, Duplantis commette un errore 20.58: Eliminati nell'asta Broeders e Vloon a 5.75. Si sale a 5.85, restano in gara in sei 20.57: Sbaglia Visser ed è eliminata. Vince Russell con 7?79, seconda Taylor con 7?91. Carmassi è penultima ...