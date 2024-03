LIVE Atletica | Mondiali indoor 2024 in DIRETTA | Iapichino quinta dopo tre turni! Attesa per Tecuceanu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEIDI21.31: Si migliora anche Nichols a 6.85, è sempre seconda 21.30: Karalis sbaglia a 5.90 e passa, si sale a 5.95 21.30: Cresce anche Kaelin con 6.73 ma non va oltre il quarto posto la svizzera 21.29: E’ il momento della staffetta 4×400 donne. Queste le Nazionali protagoniste: 1 Belgium BEL 3:28.07 3:28.07 2 Ireland IRL 3:28.45 3:28.45 3 Jamaica JAM 3:26.54 3:27.35 4 United States USA 3:23.85 3:26.05 5 Netherlands NED 3:25.66 3:27.70 6 Great Britain & NI GBR 3:26.40 3:26.40 21.28: Si migliora ulteriormente Larissacon 6.67 ma non basta. Altri 18 centimetri regalati in asse di battuta 21.27. Bene Gardasevic che con 6.74 sale al terzo posto scavalcando Assani. Ora ...