LIVE Atletica | Mondiali indoor 2024 in DIRETTA | Iapichino e Tecuceanu a caccia del podio dalle 20 00!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEIDILE PAGELLE DI SABATO 2 MARZO 14.37: per ora è tutto, l’appuntamento è alle 20 con l’ultima sessione di gare con tre azzurri in gara: Carmassi nei 60 ostacoli enel lungo enegli 800! 14.35: Questa la classifica provvisoria dell’eptathlon quando manca l’ultima prova: 1 Simon EHAMMER SUI 5610 2 Ken MULLINGS BAH 5470 3 Sander SKOTHEIM NOR 5457 4 Johannes ERM EST 5423 5 Markus ROOTH NOR 5361 6 Makenson GLETTY FRA 5344 7 Sven JANSONS NED 5217 8 Vilém STRÁSKÝ CZE 5202 14.33: Errore di Ehamer e dunque si chiude qui la gara dell’asta dell’eptathlon. 14.31. Due errori per Ehammer a 5.30 14.25: Bravissimo Kerr che supera 2.36 al primo tentativo e stabilisce il nuovo ...