LIVE Atletica | Mondiali indoor 2024 in DIRETTA | delude Larissa Iapichino | è settima nel lungo! Attesa per Tecuceanu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEIDI21.57: L’eptathlon si è chiuso con un 1000 da urlo, con Skotheim vitorrioso in 2’33?23, secondo Erm in 2’36?15, terzo Strasky con 2’39?56 21.56: Si chiude anche il, doppietta statunitense: l’oro va a Davis-Woodhall con 7.07 (chiude con 7.03), argento per Nichols con 6.85, terzo posto per la spagnola Diame con 6.78 21.55. La spagnola Diame è terza nelcon 6.78, non si migliora nel finale 21.54: Nell’asta oro per Duplantis con 5.95 (proverà a superare una misura superiore), argento per lo statunitense Kendricks con 5.90, bronzo per il greco Karalis con 5.85 21.53: errore per Kendricks a 6.00, Duplantis è d’oro 21.51: Ehammer ha strappato l’oro faticando nel finale! ...