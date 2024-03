LIVE Atletica | Mondiali indoor 2024 in DIRETTA | Carmassi vola in semifinale nei 60hs! Nel pomeriggio Iapichino e Tecuceanu

Leggi tutta la notizia su oasport

123.00: Nell'asta Gletty si salva al terzo tentativo a 4.80, esce il leader Mullings che dunque perderà punti 12.57: Nel triplo non si migliora ed è settima, nullo per Moore che è quinta 12.56: 2.15 superati al primo tentativo da Doroshchuk, Kerr, Rivera e Thomas 12.55: Nullo Guillaume, che chiude ottava, si migliora ancora Taylor con 14.11 ma non va oltre il sesto posto 12.54: La Gran Bretagna vince la secondadella 4×400 donne con il nuovo record nazionale di 3'26?40, secondo posto per la Giamaica con 3'27?35, poi Repubblica Ceca e Polonia con un tempo più alto di Belgio e Irlanda che dunque sono ripescate per la finale 12.53: prende il via la finale ...