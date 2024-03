L’Italia in Guerra | il contatto con il drone Houti ci ricorda che non abbiamo una vera difesa europea

(Di domenica 3 marzo 2024) Era dai tempi di Nassiriya, forse, che non venivamo attaccati. Undegli, il gruppo armato legato all’Iran, che ha aperto un fronte diin un punto nevralgico per l’economia occidentale, lo stretto di Hormuz, si è avvicinato pericolosamente al Cacciatorpediniere Caio Duilio, ed è stato abbattuto. Caio Dullo, esempio di una tecnologia (per fortuna) ancora in vantaggio Titoli e prime pagine sui giornali: Italia 10. La tecnologia italiana batte ancora quella iraniana, e meno male, se fosse il contrario sarebbe tragico. Il Caio Duilio fa parte della missione Aspides della UE, per difendere il naviglio europeo messo a rischio in quello strategico, dal punto di vista commerciale, tratto di mare. Il nome del Cacciatorpediniere è evocativo. Caio Duilio non apparteneva all’aristocrazia romana, ...

