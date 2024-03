Lippi lancia la sfida all’Inter | «Juventus di grande livello | aprirà nuovo ciclo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

Marcello su un commento riguardo la lotta scudetto, ha parlato della stagione della, seconda in classifica dietro l'Inter a +12. Di seguito le sue parole a Lega Serie A. LA– Marcello è sicuro riguardo la ripresa della, se non in questa stagione a partire dalla prossima, considerando la lotta in campionato con l'Inter: «Allegri sta cercando di trovare una sua dimensione di, ci riuscirà perché la Juve ha sempre avuto cicli importanti nella sua storia. Adesso è sulla strada per aprirne un altro, ma ci vorrà del tempo».