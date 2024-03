L’intelligenza artificiale deciderà gli appalti Avvocati preoccupati | “In caso di illegittimità | separare la responsabilità di uomo e IA | ma il punto è chi deciderà i parametri degli algoritmi”

Il racconto in presa diretta di una giornalista che ha prestato la sua voce per la raccolta di dati utili al machine learning. Tra pronunce giuste “scorrette” ... (wired)

Il mercato dell’ Intelligenza artificiale , in Italia , cresce in maniera impetuosa. Nel 2023 segna +52%, raggiungendo il valore di 760 milioni di euro, dopo che ... (quifinanza)

Ginnastica mentale: ecco il secondo esercizio per un “Cervello vincente”: Si continua a parlare di intelligenza artificiale e di come rendere performante l’algoritmo. Ma dei nostri neuroni non ci vogliamo occupare Anche per loro ci sono oggi gli strumenti adatti che ...firstonline.info

Nvidia svela le GPU Blackwell da 1000W: Dell le raffredda senza liquido!: Dell ha indirettamente svelato le GPU Blackwell da 1000W, un aumento del 40% rispetto alla generazione precedente. Una potenza tutta dedicata all’intelligenza artificiale.tomshw

Le Tre Ere della intelligenza artificiale in Medicina- Seconda Parte: In sintesi possiamo dire che la AI Generativa 3.0 è uno strumento potente, efficiente e semplice da utilizzare: la sua capacità di comprendere bene il linguaggio e di rispondere in maniera sintetica e ...pillole