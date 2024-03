Linea 89 | tagliata una corsa | è protesta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Disservizi sulladi autobus 89, il Comune esige risposte e soluzioni rapide. Atm risponde. Negli ultimi giorni, l’Amministrazione ha dovuto far fronte a numerose segnalazioni ricevute da parte dei cittadini, in merito ad alcuni disservizi nelle corse mattutine della89. La sindaca Daniela Maldini si è attivata su differenti fronti per cercare spiegazioni e relative soluzioni a quanto sta avvenendo, ovvero disagi legati alla riduzione di una, intorno alle 7.30, con un conseguente sovraffollamento dei mezzi. "La sindaca ha prontamente contattato Atm e l’assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi, ottenendo, per ora, una risposta dalla Direzione Mobilità che imputa quanto sta avvenendo alla carenza di autisti che ha imposto, in via emergenziale e provvisoria, una rimodulazione delle frequenze delle ...