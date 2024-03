L’incarico come amministratore per due mandati fino al 2004

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Ettore Severi è un farmacista di appena 32 anni, che manda avanti con il fratello Giulio la farmacia di famiglia, dopo la prematura scomparsa del padre, quando, nel 1996, viene scelto in quota ad Alleanza Nazionale e dagli alleati del Polo delle Libertà, per sfidare Famiano Crucianelli, allora esponente dei Comunisti Unitari, per la conquista del seggio parlamentare del collegio uninominale Montecatini-Valdinievole. Il candidato dell’Ulivo vince con 54,5% dei voti, ma l’esponente del centrodestra ottiene la maggioranza dei voti in città. Nel 1999, Severi viene candidato a sindaco dal Polo delle Libertà e vince con il 55,13% contro Sergio Zoppi, sottosegretario all’istruzione. Il suo sbarco in municipio avviene in un momento cruciale per la storia di Montecatini: Comune e Regione, in quel momento titolari del 50% ciascuno del pacchetto azionario, hanno ricevuto da poco, a titolo ...