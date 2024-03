L’illusione del nuovo tridente nerazzurro | Atalanta Bologna 1997 1998

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 3 marzo 2024) La vittoria illusoria dell’contro ildel: un 4-2 dalle mille speranze (destinato a spegnersi presto) Si dice spesso che chi ben comincia è a metà dell’opera, ma dall’altra parte non è detto che una buona partenza auspichi una stagione entusiasmante: peggio ancora può trasformarsi in una retrocessione. Dal 1993 con Guidolin che vinse 5-2 contro il Cagliari in quel di, all’ultimadi Emiliano Mondonico nel, sempre in casa, contro gli emiliani rossoblu. Prima giornata di campionato all’insegna della novità: annoe un. Da Lentini, Morfeo, Inzaghi a Lucarelli, Orlando, Caccia e contro ildi Roberto Baggio sembra che ...