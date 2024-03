Ligue 1 2023 24 | dilaga l’Olympique Marsiglia | 5-1 in casa del Clermont

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Nell’anticipo serale della 24esima giornata diindele si impone con un netto 5-1. Ndiaye al 23? firma il vantaggio ospite, ma nella ripresa al 53? arriva il pareggio di Boutobba. Nell’ultima mezz’ora però si scatena il, che va in rete ben 4 volte: Aubameyang riporta avanti i suoi al 59?, poi Clauss mette in ghiaccio il risultato al 67?. Nel finale i biancazzurri arrotondano con Luis Henrique al minuto 80 e infine con Moumbagna al secondo minuto di recupero, che fissa il risultato sul definitivo 5-1. Terza vittoria su altrettante partite per Gasset sulla panchina dell’OM, la seconda in campionato, che consente alla sua formazione di agganciare la zona Europa a quota 36 punti. SportFace.