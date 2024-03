Liga 2023 24 | pari del Real Madrid | a Valencia finisce 2-2 con giallo finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Nel posticipo del sabato della 27esima giornata diarriva un pareggio 2-2 tra, al termine di una gara destinata a lasciare non poche polemiche. Il primo tempo è a marca Taronja, che con un uno due micidiale firmato da Hugo Duro e Yaremchuk nel giro di tre minuti si portano sul 2-0 al 30?. In occasione del 2-0 ingenuità clamorosa di Carvajal, che con un retropassaggio scellerato manda in porta il centravanti ucraino per il gol del raddoppio. Nel recupero della prima frazione arriva la reazione dei Blancos firmata Vinicius, che da pochi passi ribadisce in rete dopo un’uscita non perfetta di Mamardashvili. Nella ripresa ilsi riversa nella metà campo avversaria e trova il pareggio ancora con Vinicius, che al 75? trova il colpo di testa del 2-2 su cross al bacio di Brahim ...