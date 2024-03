Liga 2023 2024 | torna a vincere l’Atletico Madrid | Betis ko 2-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024)batte 2-1 ilnel match valido per la 27ª giornata di. I Colchonerosno al successo dopo le sconfitte in Copa del Rey (Athletic Bilbao) e Champions League (Inter) e il pareggio in casa dell’Almeria fanalino di coda. La squadra di Simeone sfrutta l’autorete di Silva per portarsi avanti all’8?. Morata ha la chance di raddoppiare dal dischetto al 28?, ma si fa ipnotizzare da Silva. Al 44?, l’ex Juventus si fa perdonare e porta i suoi in vantaggio 2-0 all’intervallo. Di William Carvalho (62?) il gol della speranza degli andalusi. Atletico che accorcia in classifica sul Barcellona avvicinandosi a due punti dalla squadra di Xavi, con una partita in più da giocare.che resta sesto a +2 sulla Real Sociedad. ...