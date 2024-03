“Li hai traditi tutti!” Grande Fratello | Sergio sorpreso a tramare con Greta | il pubblico non perdona

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 3 marzo 2024) Domani, lunedì 4 marzo, nuova puntata del. Ieri seraè finito sotto i riflettori dopo essere stato beccato a rivelare un segreto a. Un segreto che ha immediatamente fatto sobbalzare ilche sui social non l’hato. Così mentre dovrebbe tornare nel gioco Marco Maddaloni, uscito nei giorni scorsi per un lutto. Maddoloni che, dopo l’uscita (quando ancora non si sapeva quale fosse il motivo) era stato massacrato di commenti negativi. >> Gravissimo incidente sulla statale, tre morti e due feriti gravi: tra le vittime anche una ragazza di 15 anni Non appena si è scoperta la ragione i suoi fan sono scesi in campo. “Ho letto tanti di quei commenti vergognosi, offese ed anche persone che hanno augurato il male dopo l’uscita di Marco. Ora ...