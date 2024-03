Lesioni in ufficio Imprenditore torna libero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024)l’di 47 anni che era stato arrestato dai carabinieri perchè accusato di aver aggredito la moglie durante un litigio per motivi economici, chiudendola a chiave inper impedirle di uscire. L’allarme era scattato martedì scorso, nel primo pomeriggio. L’uomo, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe cominciato a inveire contro la donna (dalla quale si sta separando), rimproverandole l’ammanco di una certa somma dal conto corrente aziendale. L’indagato le avrebbe intimato di restituire immediatamente la somma attraverso un bonifico, o in caso contrario non le avrebbe permesso di lasciare l’edificio. L’uomo, a quel punto, l’avrebbe trascinata di forza all’interno dell’, si sarebbe piazzato davanti alla porta, chiudendola a chiave. La donna, approfittando ...