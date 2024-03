L' Eredità | il nonno della Mussolini a Palazzo Chigi | bufera su Gloria

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Nuova puntata de L', il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, e nuova raffica di variegate contestazioni da parte dei telespettatori, che sono soliti commentare ogni sera in tempo reale la puntata su X, l'ex Twitter. Alla Ghigliottina arriva, e si gioca un montepremi da 85mila euro. Cinque le parole "indizio": "Macchina", "Agire", "Errore", "Lavagna" e "Spese". In tanti a casa indovinano la risposta, "Calcolo", ma nonche resta a bocca asciutta. E via alla classica trafila di commenti, sfottò, ironie e critiche, fin troppo feroci. "Macchina da calcolo non lo si sentiva da quando c'era il", scherza un appassionato. "E su 'è tempo di fare spese' vi saluto caramente a ...