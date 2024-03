L’eredità di Lucio Dalla secondo il Solito Dandy

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Fabrizio Longobardi, in arte il, classe 1993, durante le audizioni del celebre talent X Factor. Davanti ai giudici, è stato poi scelto da Dargen D’Amico ed è arrivato in finale nella passata edizione, propose questa cover di Telefonami tra vent’anni, splendida canzone didel 1981. Una scelta non casuale, perché, come ci racconta oggi,è stato un cantautore essenziale nel suo percorso musicale.