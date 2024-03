L’era dell’indignazione Unica fede? Sentirsi offesi Così avanza la tirannia “lacrimevole”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 3 marzo 2024) Nel grandemente citato, e magari meno grandemente letto, “La cultura del narcisismo”, Christopher Lasch si lanciava in una ardita e complessa analisi del tramonto dell’homo oeconomicus, soppiantato drasticamente da un individuo preda di anomia, ansia, incasellamento dell’ego in un continuo, ininterrotto presente e senza più alcun rispetto né considerazione per la proprietà, la responsabilità, il gusto stesso della libertà, il senso di comunità, lo stare in società, la visione prospettica del futuro o per una qualche fattiva nostalgia per il passato, o per parti di esso. Autore difficilmente incasellabile anche politicamente, Lasch mise a modo suo in guardia dalla fuga dal sociale, come recita sapientemente il sottotitolo della sua opera, arrivando però a conclusioni non del tutto convincenti. Non casualmente la penna di Lasch, come ha rilevato Carlo Marsonet in un lungo saggio ...