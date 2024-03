L’elettricità statica può provocare un incendio?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 3 marzo 2024): una possibile causa di incendi? Le scariche di elettricitàsono comuni nella vita quotidiana, ma possono davvero innescare un? Cosa èe come si generaè causata dallo squilibrio tra cariche elettriche in un oggetto, che si accumulano fino a trovare un modo per scaricarsi. Il fenomeno L'articolo proviene da News Nosh.