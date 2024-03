Lega Pro | 29? giornata | pareggiano tutte le big | il Benevento può sorridere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 3 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNelle gare disputate oggi, nessuna delle squadre di vertice è riuscita a fare bottino pieno. Il Picerno si è fatto imporre lo 0-0 in casa dal Monopoli mentre l’Avellino non è andato oltre l’1-1 a Cerignola riuscendo a pareggiare solo nel finale con Sgarbi (77’) dopo aver fallito in precedenza un calcio di rigore. È terminata in parità anche la sfida Turris–Taranto (1-1) con i campani in vantaggio al 65’ con Contessa, salvo poi essere raggiunti da Zonta otto minuti più tardi. Nel pomeriggio la Virtus Francavilla ha superato di misura (1-0) il Latina con una rete di Artistico al primo minuto di recupero mentre uno spento Catania ha pareggiato 1-1 in casa contro il Monterosi rispondendo con Kontek nel finale al vantaggio degli ospiti di Rossi alla mezz’ora. Per completare il 29esimo turno, all’appello manca solo il derby del “Menti” tra Juve Stabia e Casertana, ...