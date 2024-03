Lega Pro | 29? giornata | il Giugliano ribalta il Crotone | Sorrento salvo in zona Cesarini

(Di domenica 3 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNegli anticipi del sabato, il Messina si è imposto (3-1) sul campo del Brindisi inguaiando di fatto l’attuale fanalino di coda, sempre più ultimo e con il Monterosi che ora potrebbe aumentare il vantaggio sui pugliesi. Gara senza storia nel primo tempo tra, andate negli spogliatoi sul 2-0 per i calabresi (D’Angelo e Felippe), ma nella ripresa Salvemini e una doppietta di De Rose hanno fatto materializzare l’incredibile 3-2 in favore dei campani. Non si sono fatte malee Potenza: 1-1 al Viviani in un match anomalo perché a giocare in casa, sulla carta era la squadra campana, vista la perdurante indisponibilità del Campo Italia. Al vantaggio dei lucani con Caturano, ha risposto Colombini al 94’ regalando un ottimo punto ai rossoneri. Il Benevento ha superato il Foggia (1-0) di ...

rinviata al 16 aprile l' udienza per discutere l'istanza di revisione del processo per la Strage di Erba . È stata in particolare la difesa a chiedere il ... (ilgiornaleditalia)

Scontro Figc-Serie A: clamorosa ipotesi di campionato a 18 squadre: Si respira ostilità fra la Figc, che in un'ottica di rinnovamento del calcio italiano preme per un inasprimento dei controlli ...ilnapolionline

Crotone – Giugliano: diretta live e risultato in tempo reale: La partita Crotone – Giugliano di sabato 2 marzo 2024: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming la gara valida per la 29° giornata del campionato di Lega Pro Girone C st ...calciomagazine

CORRIERE DELLA SERA - Tensioni tra Lega di Serie A e FIGC, ecco i dettagli: Se Gabriele Gravina avanza per la propria strada puntando all’approvazione delle riforme grazie a Lega Pro e Dilettanti, il malcontento fra i presidenti, che mantengono tutto il sistema, cresce. Da ...napolimagazine