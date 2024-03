Lecce | per la Lega il rigore di Krstovic è autogol di Cerofolini | cosa succede al fantacalcio

(Di domenica 3 marzo 2024) Piuttosto controverso l'episodio delsegnato dalnella sfida delle 15 contro il Frosinone. Non per l'assegnazione dello...

“Sarà una partita in cui il Frosinone partirà forte, dobbiamo essere consapevoli che sarà molto importante per il campionato , ma non definitiva. Troveremo uno ... (sportface)

Krstovic risponde a Cheddira, in parità Frosinone-Lecce: Finisce 1-1 lo scontro salvezza dello Stirpe FROSINONE (ITALPRESS) - Frosinone e Lecce pareggiano per 1-1 nello scontro salvezza, valido per ...sport.tiscali

Frosinone, Di Francesco: "Rigore ribattuto Un'assurdità unica": Finisce 1-1 allo Stirpe tra Frosinone e Lecce. In gol Cheddira e Krstovic (su calcio di rigore): un punto per parte per due squadre che lottano per non retrocedere. L'allenatore dei gialloblù, Eusebio ...gianlucadimarzio

Di Francesco: “Avremmo meritato la vittoria. Il Lecce ha giocato meglio per 10-12 minuti”: Il tecnico parte dagli errori compiuti in vantaggio: “Parlare degli errori è realismo, non pessimismo. Avremmo meritato la vittoria, non condivido il rigore ripetuto perché chi ha preso la palla non h ...calciolecce