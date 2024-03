LeBron sempre più leggenda | superati i 40 000 punti | ma Lakers ko

(Di domenica 3 marzo 2024) James storico, a Los Angeles però vince Denver NEW YORK (STATI UNITI) -Jamespiù nella. Nella notte italiana, il fuoriclasse dei Los Angelesè diventato il primo nella storia dell'Nba a toccare (e superare) i 40.000. I 26di James (a quota 40.017) non sono

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets, inizio di secondo quarto. LeBron James porta p alla , si libera di un avversario e appoggia a canestro il +7 per la sua ... (sportface)

