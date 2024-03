Le tre grandi magagne e i quarantuno infortuni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) di Michele Bufalino Fin dall’estate scorsa il Pisa ha dovuto fare i conti con tante problematiche, spesso anche di natura extracalcistica. Un’annata nata non certo sotto la buona stella, costellata di sfortune e problemi. Tanti indizi per capire che non è l’anno giusto per la Serie A, ma può essere l’anno giusto per risolvere certi problemi. Si comincia dall’estate, con le dimissioni di Aleksandar Kolarov da direttore sportivo, dopo il saluto con Claudio Chiellini. Dopo un casting durato settimane la società è stata costretta a cercare nuovamente un ulteriore direttore sportivo, facendo ricadere la scelta su Stefano Stefanelli. Un mercato iniziato con qualche ritardo, ma che alla fine ha portato a tanti arrivi nel corso dell’estate. Il secondo problema è quello legato agli. La rottura del crociato di Andrea Barberis è stato solo l’ultimo di una serie di ...