Le risposte giuste da dare a un Paese sempre più anziano e disabile

(Di domenica 3 marzo 2024) Melograni Cara Signora, ho visto il ricordo dei 70 anni della Rai (vorrei dire la vera e propria Festa che avete organizzato a Oancheno, che rimane, insieme ai lavori di Piero e Alberto Angela, la mia trasmissione preferita) e mi sono commossa, tanto. Mio padre era invalido di guerra, con una zoppia dolorosa (ha vissuto con due proiettili incastrati nell’anca e ha finito i suoi anni in sedia a rotelle) e amava canticchiare. Luciano Taioli era il suo mito. E voi siete stati gli unici a ricordarlo. Ho visto la lunghissima e ingessata serata condotta da Giletti, che non è proprio tagliato per quelle cose. Certo aveva personaggi illustri, ma non ha toccato le corde del cuore come avete fatto voi. E poi i Ladri di Carrozzelle! Ma quanto sono bravi? Mi vengono i brividi a risentire la sigla del Musichiere cantata da loro. E anche le altre puntate mi sono piaciute ma vorrei vedervi in ...