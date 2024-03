Le pillole di Polly | recensione di “Un’estate con la Strega dell’Ovest” di Kaho Nashiki

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 3 marzo 2024) A soli tredici anni, Mai ha già una solida certezza: non vuole più tornare a scuola. Certo, sarebbe un peccato se abbandonasse gli studi e lo sa. Prima, infatti, nella sua classe ci stava bene; aveva delle amiche, e poi per lei lo studio non era mai stato un problema, visto che le è sempre piaciuto leggere. Dopo, però, qualcosa dentro di lei è cambiato. Improvvisamente, ha iniziato ad annoiarsi ascoltando le lunghe conversazioni delle sue compagne su rossetti e ragazzi carini; così, si è allontanata sempre di più da loro. Il risultato è che ben presto si è trovata da sola, perché quelle che una volta erano sue amiche piano piano, sentendosi trascurate, hanno smesso di cercarla e poi si sono addirittura coalizzate contro di lei. All’inizio questa situazione non le era dispiaciuta più di tanto ma poi, con il passare del tempo, venire continuamente additata a scuola come “non ...