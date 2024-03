Le parole di Gorgone C’è voglia di riscatto dopo il ko in coppa»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) "Sarà una partita difficile, come tutte quelle che affronteremo da qui alla fine della stagione". Taglia corto Giorgio(foto) pensando ai novanta minuti contrro il Rimini. La sua Lucchese è delusa proprio come la squadra di Troise. Perché i toscani, come i romagnoli, hanno appena salutato laItalia a un passo dalla finale. Rimontati dal Padova. "Ci aspetta una gara difficile – ribadisce Gorgore – nella quale come sempre, dovremo stare sempre in partita". L’allenatore della Lucchese torna anche sulledel presidente Andrea Bulgarella, pronunciate propriol’eliminazione dalla. "Siamo tutti fortemente dispiaciuti per come è andata a finire la gara dell’ Euganeo – ha aggiunto il trainer rossonero – Il presidente sperava nella finale, come tutti noi, come tutti i tifosi, che ...